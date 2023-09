Cosa fare a Pescara e dintorni dall'1 al 3 settembre: la guida agli eventi del weekend

Cosa fare a Pescara e dintorni dal 1 ° al 3 settembre: ecco per voi la guida agli appuntamenti di questo fine settimana. L'elenco completo degli eventi è consultabile in questa sezione, ma qui di seguito vi offriamo una selezione di quelli più importanti.

Spettacoli/tempo libero

Sabato al teatro d'Annunzio Morgan apre i concerti del Festival Dannunziano con "StraMorgan Live". Nella stessa sera Orietta Berti è in concerto a Torre de’ Passeri. Domenica, sempre per il Festival Dannunziano, arrivano i Boomdabash allo stadio del mare. In tema di libri, segnaliamo che Remo Rapino racconterà gli "ultimi" di Fubbàll alla libreria Mondadori. Al conservatorio termina domenica il festival internazionale “Days of Percussion”.

Chi ha intenzione di guardare un film, a questo link ha l'opportunità di riepilogare tutte le proiezioni previste nelle sale della nostra provincia. Tra Pescara e Montesilvano si svolge il torneo internazionale di calcio under 15 Scudetto Cup, mentre la Regata dannunziana taglia il traguardo della terza edizione. Da non perdere anche "La moto dannunziana". Per gli amanti del mangia-e-bevi consigliamo "Cantine & Cortili" a Città Sant'Angelo. A Spoltore, infine, c'è la festa della Madonna del Popolo.

Mostre

Decisamente stuzzicanti le esposizioni allestite in questi giorni. Innanzitutto domenica c'è la Notte dei Musei, con apertura notturna e a ingresso gratuito (o a prezzo ridotto) di tutte le principali strutture cittadine. Al Clap Museum è visitabile “Scòzzari ride ancora”. Alla Fondazione La Rocca si può ammirare "La vita è un'altra cosa" di Simone Ciglia per Stills of peace.

A Vistamare ci sono le 'Passeggiate intergalattiche' di Anna Franceschini e Nanda Vigo. All'Imago Museum, dove è aperta al pubblico la mostra permanente "Mario Schifano. Il trionfo della Pop Art italiana", ci si può anche addentrare "Nel giardino della pittura", dedicata al grande artista spagnolo Joan Miró.