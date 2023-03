Cosa fare a Pescara e dintorni nel weekend: la guida agli eventi

Cosa fare a Pescara e dintorni in questo fine settimana: eccovi la nostra guida. L'elenco completo degli eventi è consultabile in questa sezione, ma qui di seguito vi offriamo una selezione di quelli più importanti.

Spettacoli

In ambito musicale segnaliamo i concerti di Fabio Concato al teatro Massimo e Povia alla Soms di Spoltore, senza dimenticare Diba e Marianna D'Ama al circolo Babilonia. Per gli amanti della classica è invece da non perdere "Vivaldi - Riflesse armonie" alla Chiesa della Beata Vergine Maria con il Coro della Virgola.

Belli anche gli appuntamenti teatrali: Guido Catalano presenta "Smettere di fumare baciando" all'Auditorium Petruzzi, Andrea Delogu è in scena a Città Sant’Angelo con “40 e sto” e Angelo Duro torna a grande richiesta, dopo il successo di novembre, sul palco del Massimo con il recital "Sono cambiato". Per i più piccoli consigliamo "Sulla Luna in bicicletta" all'Auditorium Flaiano.

Tempo libero

Chi ha intenzione di guardare un film, a questo link ha l'opportunità di riepilogare tutte le proiezioni previste nelle sale della nostra provincia. Al porto turistico c'è "Watch mania", mostra scambio dell'orologio d'epoca e non. All'auditorium Flaiano si tiene la cerimonia di "Sì all'Uomo", con il conferimento del premio Allegrino al magistrato Elvio Fassone.

Per quanto riguarda i libri, alla Soms di Spoltore si presentano le ultime opere di De Angelis e Vignali, mentre alla Mondadori Arturo Severini dialoga con Alessandra Renzetti su "Negli occhi come specchi (Inseguendo G)".

Interessante altresì il reading “Leopardi cosmicomico” allo Spazio Matta con Tiziana Di Tonno. Infine, per gli appassionati del mangia-e-bevi, si svolgono il Festival del Panino a Villanova di Cepagatti e il Festival della Colomba artigianale abruzzese a Villa Raspa di Spoltore.

Mostre

Decisamente stuzzicanti le mostre allestite in questi giorni: a Ceravento, con "Apparati", si espongono i dipinti di Giulio Rigoni. Alla Maison des Arts è ammirabile "Human Being Woman", che racconta l’emancipazione della donna in Kenya attraverso la corsa. Al Museo delle Genti d'Abruzzo è visitabile "Loves" con i quadri e le sculture di Mark Kostabi. Alla GArt Gallery Frisco presenta la sua personale: "Senza volo".

Al Museo Paparella Treccia continua "I disastri della guerra" di Francisco Goya. A Vistamare prosegue 'Passeggiate intergalattiche' di Anna Franceschini e Nanda Vigo. All'Imago Museum è aperta al pubblico la mostra permanente "Mario Schifano. Il trionfo della Pop Art italiana". L'Ottica Servadio ospita "Non Narrativo", solo show di Simone Camerlengo.