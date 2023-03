Trentottesima edizione di Vivicittà con oltre 1200 podisti in gara all'insegna della solidarietà

Torna con la trentottesima edizione Vivicittà, la gara podistica all'insegna della solidarietà che vede l'evento in simultanea in 40 città italiane, fra cui Pescara. Appuntamento domenica 2 aprile per l'iniziativa presentata dall'amministrazione comunale organizzata dall'Uisp Abruzzo Molise con direzione tecnica dell'Asd Vini Fantini. Il percorso è quello tradizionale della lunghezza di 5 km, un circuito che sarà ripetuto dagli atleti e da tutti coloro che si iscriveranno alla gara per due volte. Partenza e arrivo in piazza della Rinascita.

Gli organizzatori parlano di numeri importanti: attesi oltre 1200 partecipanti di cui 800 alla gara agonistica. La partenza è alle ore 9 ed è prevista anche la tradizionale passeggiata non competitiva, aperta a tutti coloro che vorranno aderire all'evento compresi i bambini per i quali è riservata un'apposita mini gara. Un evento che guarda anche alla solidarietà, ai diritti civili ed alla pace. L'assessore comunale Patrizia Martelli ha parlato di un'iniziativa sempre importante sotto tutti i punti di vista, invitando tutti i cittadini a partecipare dopo due anni di pandemia, per lanciare il messaggio dell'importanza dell'attività fisica per preservare e migliorare la nostra salute e il nostro benessere.