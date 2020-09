Ad Abbateggio la cerimonia del premio nazionale di letteratura naturalistica Parco Majella: i vincitori

Sabato 26 settembre si è tenuta a Abbateggio la cerimonia per la proclamazione dei vincitori della 23esima edizione del Premio nazionale di letteratura naturalistica Parco Majella. Presenti i finalisti, i giurati, la direzione artitica ed anche l'ex presidente della provincia Antonio Di Marco, presidente del premio che si è detto molto soddisfatto per questa edizione arrivata in un momento difficile e che appena qualche mese fa sembrava impossibile da organizzare. Presente il prefetto di Pescara che Di Marco ha ringraziato:

Un’edizione conclusasi con successo, caratterizzata da opere di elevata qualità, che testimoniano il rilevante spessore e crescente apprezzamento della nostra iniziativa culturale, giunta quest’anno alla 23a edizione. Un concorso letterario che rende Abbateggio “presidio culturale della letteratura naturalistica italiana”, un punto di riferimento per la difesa dell’ambiente attraverso la cultura e la letteratura

Presenti fra gli altri la scrittrice Annalisa De Simone, presidente della giuria e già presidente del teatro stabile d'Abruzzo, e membro del cda dell'istituto Luce Cinecittà. L’attore Mario Massari ha interpretato brani tratti dalle opere premiate.

Nel corso della cerimonia è stato conferito il Premio alla Carriera a Paolo Di Mizio, giornalista

al TG5 per 20 anni. Premio speciale anche al volume “Il paesaggio agropastorale della Majella” (autori Micati, Manzi, Di Martino, Monaco, Barron

I nomi dei vincitori: