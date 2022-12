Tutto pronto per l'apertura del "Villaggio degli gnomi" in piazza Salotto: laboratori e teatro fino al 6 gennaio

Tutto pronto per l'attesa apertura del "Villaggio degli gnomi" in piazza Salotto, una delle principali iniziative organizzate dall'amministrazione comunale per le festività natalizie in città, con particolare attenzione per i più piccoli. Il villaggio sarà aperto domani, venerdì 23 dicembre, e resterà attivo fino al 6 gennaio.

Per quanto riguarda il teatro dei ragazzi, nove rappresentazioni teatrali con una precipua programmazione artistica e pedagogica che, attraverso i temi e i linguaggi qualificati al mondo dell’infanzia, propongono eventi educativi che arricchiscono la sfera culturale e umana dei più giovani e realizzano un percorso costruttivo di avvicinamento al mondo del teatro. La programmazione propone giornalmente spettacoli gratuiti in unica replica alle ore 18.00, nelle date 23-24-27-29-30 dicembre 2022 e 3- 4-5-6 gennaio 2023. Gli attori porteranno in scena le rappresentazioni con pupazzi, sagome, ombre, marionette, burattini e attori.

Il villaggio sarà aperto dalle ore 16.30 sino alle ore 19.30, ciascun laboratorio, distinto per colore – rosso, blu, giallo e verde – verrà alternato con cadenza periodica nel corso delle giornate, avrà la durata di 30 minuti e accoglierà di turno in turno un massimo di 15 bambini (o anche adulti) per volta.