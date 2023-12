A Villa Sabucchi "Natale nel parco" organizzato dall'Uisp con il villaggio di Santa Claus

Un pomeriggio all'insegna del divertimento e del Natale nel parco Villa Sabucchi con "Natale nel parco", appuntamento promosso dalla Uisp, con il supporto dell'assessore Nicoletta Di Nisio, e rientra tra le attività promosse dalle associazioni che hanno partecipato all'avviso del Comune e sono state selezionate per l'organizzazione delle iniziative di fine anno. L'iniziativa si terrà il prossimo 13 dicembre nell'area verde tra viale Bovio e la strada parco che diventerà un grande spazio dedicato a Babbo Natale, per accogliere i bambini e farli divertire. Il presidente Uisp Alberto Carulli:

"Sarà creato un villaggio di Babbo Natale. I bambini potranno divertirsi con i gonfiabili e le mascotte. Ci sarà anche l'animazione per farli giocare e ballare, a partire dalle 15.30 e sino alle 18.30. Partecipando a un laboratorio, i bimbi avranno la possibilità di scrivere una letterina a Babbo Natale che poi potranno consegnare direttamente nelle sue mani, all'interno della casa che sarà allestita proprio per accoglierlo." L'assessore comunale Nicoletta Di Nisio, che ha patrocinato l'evento:

"Un pomeriggio di svago, con tanto zucchero filato, per far entrare i bambini nell'atmosfera natalizia che li fa sognare ogni anno", conclude l’assessore Nicoletta Di Nisio "L'appuntamento è aperto a tutti e invito a seguire anche le altre iniziative in calendario, organizzate in varie zone della città".