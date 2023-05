VIDEO | Edizione ricca con tanti grandi nomi per il Pescara Jazz 2023

Dal 9 al 31 luglio un'edizione particolarmente ricca e carica di grandi nomi della musica internazionale per il Pescara Jazz 2023. Presentata in sala consiliare sabato 27 maggio l'edizione della storica rassegna musicale che ormai da decenni caratterizza le estati pescaresi. Presenti il sindaco Carlo Masci, il direttore artistico del festival Angelo Valori, gli assessori comunali Maria Rita Carota e Alfredo Cremonese, il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il presidente dell'ente manifestazioni pescaresi Valter Meale.

Il sindaco Masci ha aperto la presentazione evidenziando come Pescara ormai sia una città effervescente e pronta a competere a livello nazionale con altre grandi città sul fronte dell'offerta culturale e degli eventi di intrattenimento:

"Il Pescara Jazz si inserisce in un cartellone di eventi e di appuntamenti ricco durante l'estate ma anche fuori stagione ormai, con la nostra città che è diventata ormai la capitale dell'offerta di intrattenimento e culturale di tutto l'Abruzzo. Ringrazio gli assessori che curano queste iniziative che stanno portando Pescara davvero a risultati ambiziosi capaci di soddisfare turisti e cittadini".

Il presidente Meale ha aggiunto:

"Sono contento di presentare una manifestazione che rappresenta ormai un fiore all'occhiello per la nostra città. Un cartellone davvero entusiasmante, con grandi nomi importanti e di calibro internazionale. Ringrazio il porto turistico per la collaborazione che ci ospita e la location tradizionale del teatro d'Annunzio"

Il direttore Valori:

"Un cartellone importante, probabilmente uno dei più ricchi degli ultimi anni. In particolare segnalo la presenza degli Snarky Puppy, una formazione molto amata dai giovani e che sta avendo un successo mondiale e che saranno per la prima volta a Pescara, oltre ai Jethro Tull un gruppo storico che rappresenta una pietra miliare del rock progressive. E ancora Louis Cole che mischia jazz e musica elettronica, Marcus Miller un musicista della storia del jazz di grandissimo talento, e infine i "The Manhattan Transfer" che saranno per l'ultima volta in tour prima dell'addio alle scene."

L'assessore Carota ha aggiunto che Pescara accoglie ancora una volta, con questo festival, grandi nomi internazionali e di richiamo, ricordando ancora una volta l'avvio dei lavori per la riqualificazione del teatro d'Annunzio e di altre strutture che in città accolgono eventi e spettacoli. "Voglio evidenziare anche la questione dei prezzi dei biglietti: abbiamo addirittura un leggero calo rispetto agli anni precedenti, con l'obiettivo di rendere questi grandi concerti accessibili a tutti".

Il presidente Sospiri:

"Pur non essendo un esperto musicale intuisco che il Pescara Jazz ancora una volta si conferma un evento importante e di grande richiamo, ed aggiungo che Pescara è sì una città che riesce ad attirare utenti e turisti per l'intrattenimento e il divertimento notturno, ma anche con eventi come questo festival la città ha una grande capacità di attirare persone per gli eventi culturali di alto livello, con risorse che sicuramente non sono paragonabili a quelle di altre grandi metropoli".

L'assessore Cremonese ha infine ricordato come Pescara sia ormai praticamente tutto l'anno protagonista di grandi appuntamenti di ogni genere: ultimo in ordine temporale il Giro d'Italia che ha richiamato migliaia di persone per la presentazione delle squadre e per il transito in città, e dunque il Pescara Jazz che si conferma fra gli eventi di punta dell'estate si colloca comunque in un ricco quadro di iniziative che possono soddisfare turisti, residenti e utenti che nei prossimi mesi arriveranno in città.

