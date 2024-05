Grande successo per l'operina "Un amore oltre il tempo" messa in scena dagli alunni dell'istituto comprensivo 7

Grande successo per la serata messa in scena dagli alunni di scuola primaria e scuola media dell'istituto comprensivo 7 di Pescara, con l'operina "Un amore oltre il tempo", ideata, scritta, composta e messa in musica interamente dai ragazzi impegnati nel laboratorio di composizione realizzato nell'ambito del progetto "Siae - Per chi crea". L'esecuzione durante il concerto è stata affidata al coro d'istituto e al coro dei ragazzi della scuola media Antonelli diretti dalle insegnanti Raffaella De Martinis e Barbara Trombetta.

Dietro la scena, alle tastiere e come docenti del gruppo di composizione, i docenti Peppe Sirolli e Gianluca Ciampichetti; le scenografie sono state realizzate dalla professoressa Giovanna Marseglia insieme suoi ragazzi.

Importante anche il contributo del maestro Antonio Cericola, che ha collaborato con il gruppo di composizione curando gli arrangiamenti e l'orchestrazione, e della regista Lina Bartolozzi che ha aiutato i ragazzi nella messa in scena dello spettacolo, oltre al musicista Simone Pavone che ha presentato la serata con l'allegria e l'entusiasmo che lo contraddistinguono. Nel corso della serata per il Festival dell'Accoglienza, sono stati raccolti i fondi a favore dell'associazione di volontariato "Alda e Sergio con i bambini" .