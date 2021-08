Tre giornate fra parchi e mare con “Tra Terra, Sport e Mare”

L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Pescara con l'assessore Nicoletta Di Nisio, e si articola in una serie di attività all'aperto per adulti e bambini

Tre giorni all'insegna delle attività sportive e motorie all'aperto fra parchi e mare con “Tra Terra, Sport e Mare”, l'iniziativa patrocinata dall'assessore comunale Nicoletta Di Nisio e organizzato da Eracle Aps con Angeli del mare, Fisa, Associazione Idra. Associazione Searerescue, associazione Iside, Blu Wawe Pescara, Valtrigno Protezione civile e Formiamo Formazione. L'obiettivo delle tre giornate in programma è quello di creare esperienze multidisciplinari per unire l'ambiente terreste a quello marino con attività ludico-sportive, culturali, sanitari, educativi e storico popolari. L'assessore ha spiegato:

Il progetto si sviluppa in tre giornate: 26 agosto, 2 e 12 settembre e sono dislocate ognuna in un’area terra – mare differente lungo il tratto costiero che va da Pescara nord a Pescara sud. Ogni giornata avrà la mattina dedicata all’aspetto terrestre e il pomeriggio all’aspetto marino e si svolgeranno lezioni teoriche pratiche e simulazioni su storia e natura di un parco, incontri sulla violenza sulle donne, ricerche con unità cinofile della protezione civile, manovre di soccorso, ecosistema marino e salvaguardia specie protette, comportamenti da adottare in mare, simulazioni di soccorso con unità cinofile, simulazione recupero cosciente/incosciente in acqua e recupero sup e rescue rebord, attività di idromotricità sulla tavola da sup.

Giovedì 26 agosto mattina Parco Villa Sabucchi Pescara / pomeriggio Dune Ecospiaggia Pescara

Giovedì 02 settembre mattina Parco Villa De Riesis Pescara / pomeriggio stabilimento Apollo Pescara

Domenica 12 settembre mattina Parco D'Avalos Pescara / pomeriggio stabilimento Il Nuovo Tramonto Pescara sud