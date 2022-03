Tornano i week end dedicati ai ragazzi al museo delle Genti d'Abruzzo e al Cascella: il programma

Tornano i fine settimana dedicati ai giovani al museo delle Genti D'Abruzzo e in parte al museo Cascella, organizzati dalla Fondazione Genti D'Abruzzo. Si tratta di una serie di iniziative ed eventi, per bambini dai sei anni su e ragazzi, con attività laboratoriali affiancate da visite guidate nelle sale con focus sui vari argomenti presentati di volta in volta, spiega Valentina Carota che si è occupata dell'organizzazione del calendario:

"Dopo i rallentamenti imposti dall'emergenza sanitaria c'è un grosso fermento intorno alle iniziative che coinvolgono i ragazzi che trovano in questi appuntamenti l'occasione per imparare divertendosi e per tornare a stare insieme. Da Natale a febbraio nei nostri appuntamenti del fine settimana abbiamo ospitato più di centocinquanta bambini". Il calendario primaverile partirà da domenica prossima, 13 marzo, e si concluderà domenica 22 maggio, i laboratori avranno tutti una durata di due ore e si svolgeranno nel pomerggio, dalle 17 alle 19.

La direttrice della Fondazione Letizia Lizza ha sottolineato l'importanza dell'evento in programma il 26 marzo che si inserisce in 'Riannodiamo i fili' la mostra che ha portato a Pescara le opere della quinta generazione artistica dei Cascella:

"I ragazzi saranno guidati attraverso manufatti, disegni e arazzi che trasportano nel tempo quella che fu l'antica vocazione della bottega artistica che caratterizzò l'inizio della produzione di una famiglia tra le più longeve della storia". Il presidente della Fondazione Emilio Della Cagna ricorda come l'obiettivo sia quello di avvicinare i ragazzi alle strutture culturali della città creando con loro un legame:

"Manteniamo ferma la scelta di voler educare un pubblico consapevole: le nostre sale raccolgono la storia del territorio, quella che fa parte del Dna di ciascuno di noi e che le nuove generazioni saranno chiamate a conservare e a tramandare".

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nel rispetto delle norme anticontagio in vigore. Ecco nel dettaglio il calendario: domenica 13 marzo Museo Cascella “Festeggiamo le donne”; sabato 19 marzo Museo Cascella “Scrittura da Egizi”; domenica 20 marzo museo delle Genti “Antichi guerrieri”; sabato 26 marzo museo delle Genti “Arte in mostra” (Attività didattica relativa alla mostra “Riannodando i fili” di Susanna e Tommaso Cascella ospitata nelle sale del museo delle Genti); domenica 27 marzo museo delle Genti “Festa di primavera”; sabato 2 aprile museo delle Genti “I segreti delle anfore”; domenica 3 aprile museo delle Genti “C'era una volta un filo”; sabato 9 aprile museo delle Genti “L'oro d'Abruzzo”; domenica 10 aprile museo Cascella “Alla scoperta di Basilio Cascella”; domenica 8 maggio museo Cascella “Festa della mamma”; sabato 14 maggio museo Cascella “Dipingendo il mare”e domenica 22 maggio museo delle Genti “I vasi del Neolitico”