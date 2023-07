Tilt, il nuovo show di Le Cirque Top Performers, fa tappa in città

Orario non disponibile

Quando Dal 08/12/2023 al 10/12/2023 Orario non disponibile

In città arriva Tilt, il nuovo show di Le Cirque Top Performers. Saranno 25 gli artisti che si esibiranno in numeri aerei e a terra, che incanteranno il pubblico e lasceranno tutti col fiato sospeso. In scena il meglio delle arti circensi contemporanee con musica, danza e teatro.

Ispirato liberamente al capolavoro Ready player one di Steven Spielberg, Tilt rivisita il mondo virtuale interpretando, attraverso un cast d’eccellenza, i valori della realtà: amicizia, alleanza, verità e amore.

Lo spettacolo, dai creatori di Alis – applaudito da oltre 300mila spettatori – consente di vivere, e rivivere, nuove emozioni, esaltando i buoni sentimenti.

Le esibizioni saranno soliste e corali, pensate per spronare ogni spettatore a credere di più in se stesso, nelle proprie capacità, sentirsi sicuro di se.

Tilt avrà una durata di circa 90 minuti senza interruzioni e, sebbene preveda numeri da circo, non prevede la presenza di alcun animale.

Hai voglia di vedere Tilt o di farlo vedere alle tue persone care? Su Shop Today potrai acquistare a un prezzo vantaggioso.

La terza tappa del tour è a Pescara dall’8 al 10 dicembre 2023. Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Massimo.

Acquista i biglietti di Tilt su Shop Today grazie a IlPescara.it.