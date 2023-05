The Magic Summer 2023 a Chieti: biglietti in sconto su ShopToday

Indirizzo non disponibile

Si terrà il prossimo 5 agosto alle ore 21 nell’Anfiteatro La Civitella di Chieti lo spettacolo “Illusioni”, in occasione del The Magic Summer 2023. Su ShopToday è possibile acquistare i biglietti a prezzi scontati, così da prendere parte a uno degli eventi più attesi del Theate Magic Summer, la rassegna dedicata agli artisti di strada e alla magia.

L’intera manifestazione si svolgerà in tre giorni, da venerdì 4 a domenica 6 agosto 2023. Il format è ormai consolidatissimo. Gli spettacoli si terranno in diverse zone della città e per l’occasione ci saranno street food internazionale, stand espositivi e gli artisti di strada più quotati al momento, tra cui anche esteri e di fama internazionale.

L’evento “Illusioni” è lo spettacolo di illusionismo con artisti conosciuti in tutto il mondo, una delle serate di magia più belle e importanti d’Italia. La serata sarà presentata dai Panpers con le loro gag, supportati da Didi Mazzilli. Il tutto sotto la regia di Ottavio Belli.

Tra gli illusionisti che animeranno la serata ci saranno: Lea Kyle, Ernesto Planas, Andrew Basso, Ottavio Belli, Luca Bono, Miguel Munoz.

Volete prendere parte a questo magico evento? Allora non vi resta che acquistare i biglietti in promozione su ShopToday (clicca qui).

Come fare? Basta acquistare l’offerta, scaricare il voucher valido per l’accesso all’evento, stamparlo o presentarlo in formato digitale alla biglietteria e partecipare a Illusioni!

Su ricorda che il biglietto di ingresso giornaliero è valido per lo spettacolo del 5 agosto 2023. Tutti i biglietti ShopToday sono da intendersi nel settore Tribuna.