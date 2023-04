Si cercano 100 musicisti per il grande concerto "The Biggest Combat Rock Band" della rassegna estiva Estatica

Terza edizione per il "The Biggest Combat Rock Band" il grande concerto con 100 musicisti che suoneranno contemporaneamente durante la serata del 30 luglio per la rassegna Estatica, in programma nel porto turistico. L'evento si terrà nell'anfiteatro all'aperto ed ora gli organizzatori cercano i musicisti da selezionare per partecipare alla suggestiva iniziativa.

Tanti musicisti, fino a un centinaio, si riuniranno per suonare insieme per realizzare alcuni video clip chiamati a rappresentare l'anima musicale pulsante della nostra regione e non solo. La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti gli strumentisti e vocalist reclutati ovunque. Il progetto mira a dare l'opportunità a tutti i musicisti di suonare in una formazione di strumentisti (batteria, basso, chitarra) e vocalist, su brani scelti dagli organizzatori. Tre anni fa, ci fu un omaggio al rock, declinato decade per decade, dagli anni Sessanta ai primi Duemila, con moltissime limitazioni dovute al Covid. Restrizioni che non hanno impedito la realizzazione di un mini-tributo agli AC/DC nel 2021. Lo scorso anno è stata la volta del punk, tra gruppi precursori come i Kinks e gruppi che ne hanno vissuto l'evoluzione come Blur, White Stripes e Bestie Boys, un viaggio che non poteva prescindere dai Ramones. Quest'anno si riparte dai Clash, altra pietra miliare del punk con 'Should I Stay Shoud I Go' come riporta Ansa.

Spazio anche a 'Paranoid' dei Black Sabbath, il secondo estratto dall'omonimo album del 1970. Ancora oggi è considerata una delle canzoni più importanti e influenti nella storia dell'heavy metal. Quindi 'What I Like About You', singolo del gruppo musicale statunitense The Romantics, estratto dal loro album omonimo. Prevista anche 'Rain', altro brano anni Ottanta del gruppo musicale britannico The Cult. Ci sarà tempo e modo per suonare anche 'Enter Sandman' dei Metallica. Coordinamento artistico, logistica e organizzazione a cura di Spray Records della camera di commercio.

Per le iscrizioni: info@combatrock.it - www.combatrock.it