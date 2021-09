“XX D-Motion” al Florian Espace per "Corpografie"

€ 10 - ridotto € 7 (under 18, over 65)

Sabato 18 settembre al Florian Espace per "Corpografie", festival di danza contemporanea, andrà in scena "XX D-Motion" in prima assoluta, concerto/performance e nuove tecnologie digitali con Flavia Massimo (violoncello aumentato), Anouscka Brodacz (performance) e Andrea Micaroni (digital motion).

“XX D- Motion” rappresenta un lavoro sull’interazione tra corpo reale in movimento e una complessa architettura multimediale, grazie all’utilizzo delle gestures e di strumenti di inter-action design, modificando in tempo reale lo spazio visivo e sonoro in cui avviene l’azione. Con questo spettacolo si conclude "Corpografie". Prenotazione obbligatoria 347/1643014. Necessario il Green Pass per l’accesso al teatro; posti limitati come da disposizioni ministeriali.

