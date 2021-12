Al teatro Cordova il workshop “Dentro la Tempesta” di Shakespeare organizzato da William Zola

Si terrà dal 21 al 23 dicembre, al teatro Cordova, il workshop “Dentro la Tempesta”, diretto da William Zola con il coordinamento artistico di Margherita Cordova. Il workshop, gratuito, è rivolto ad attori e attrici ma anche a semplici appassionati di teatro e letteratura inglese, dai 18 anni in su. Sarà un viaggio nella più emblematica opera di William Shakespeare.

Insieme a Zola, protagonisti del workshop saranno gli attori della compagnia: Giuseppe Pomponio, Emanuela Di Nicola, Franca Arborea, Piero Montesi, Tommaso Oliva, Lino Pisciella, Luigi Ciavarelli, Stefano Di Santo, Edmea Marzoli, Ercole Di Francesco, Ilaria Leombroni, Chiara Zappacosta, Margherita Cordova, Giuseppe Di Simone e Chiara Di Maggio. Info: 347/1406438.

«Per tre pomeriggi e serate parleremo di Shakespeare, teatro, età elisabettiana. Il focus è sulla Tempesta, l’ultima grande opera di Shakespeare, il suo testamento spirituale», spiega Zola. «È un’occasione per avvicinarsi all’opera di Shakespeare, ma anche per entrare a far parte della compagnia La Torre del Bardo». E aggiunge: «“La tempesta” è una delle opere più enigmatiche di Shakespeare, ricca di contraddizioni. È la summa di tutto ciò che ha scritto in precedenza. È un grande enigma. Prospero è lo stesso Shakespeare che si commiata dal mondo del teatro? È una quaestio che resta ancora aperta».