"Waldemar in recital" al Florian Espace con Alessio Tessitore e Alessandro Tenaglia

Una serata di letture e musica dal vivo al pianoforte venerdì 28 aprile, alle ore 20,45 a Pescara, con "Waldemar in recital" di Alessandro Tenaglia, autore del romanzo “Waldemar” uscito nel 2021 e nel febbraio 2023 una ristampa emendata, quasi una seconda edizione. Alessio Tessitore ed Alessandro Tenaglia leggeranno pagine scelte dal romanzo, organizzate in una sequenza che non seguirà alcuna "trama" ma darà una serie di accostamenti e contrasti, e inoltre Tenaglia suonerà al pianoforte pagine dal repertorio classico citato in Waldemar, ma anche qualche libera improvvisazione senza schema.

Il protagonista del romanzo, Saverio, è anche un pianista classico, ma principalmente un letterato che sta abbozzando un saggio su Isherwood. Attraverso la narrazione solo apparentemente disordinata della sua vita, che si rispecchia in modo ellittico nel suo lavoro su Isherwood, si mettono a fuoco i temi della sua riflessione, che danno nome ai capitoli della bozza del saggio in preparazione: Nudo; Reticenza; Waldemar; Isherwood- Uomo: con uomo e con donna; Acqua; Morte; Guerra; Estraneità.

Una coppia di temi poi aleggia su tutto l’insieme: memoria, libertà. Un’invenzione narrativa allo specchio dei romanzi americani di Christopher Isherwood (Waldemar infatti è il nome di un personaggio che troviamo nei romanzi di Isherwood, un giovane che incarna l’eros assoluto e spontaneo, la naturalezza, l’energia, la pura gioia, la vertigine sessuale). Il tessuto narrativo vede molta musica citata: è in realtà sostanzialmente strutturato in modo musicale, e specificamente contrappuntistico. postPLAY a seguire, dopo lo spettacolo, gli interpreti incontrano il pubblico. Prenotazioni 085/2059278 e 393/9350933.