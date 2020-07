Vincenzo Olivieri scherza sul coronavirus nel suo nuovo show

Vincenzo Olivieri scherza sul coronavirus nel suo nuovo, attesissimo, show, che si chiama "In virus veritas" e andrà in scena il prossimo 12 agosto al teatro d'Annunzio di Pescara.

"Il virus ha cambiato il nostro mondo? - si chiede il comico - La mia personale visione su com’è andata e su come andrà ve la potrò raccontare con il mio “stile” in uno spettacolo che finalmente dopo tanto mi vedrà protagonista davanti a voi! Volete veramente capire cosa è successo con il virus? Non lo scoprirete certo con questo show, perchè la mia versione è differente... ma soprattutto molto divertente! Vi aspetto numerosi e distanziati".