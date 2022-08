Vincenzo Olivieri a Castiglione a Casauria con ‘Non è mai troppo Abruzzo’

Indirizzo non disponibile

Sette giorni di eventi, di musica, di incontri, con artisti di fama internazionale, come Angelo Branduardi, Mogol e Piero Mazzocchetti, per accendere i riflettori e valorizzare i luoghi medievali dell'Abruzzo. Domenica 28 agosto, alle ore 21, è in programma a Castiglione a Casauria lo spettacolo di Vincenzo Olivieri ‘Non è mai troppo Abruzzo’ – Vi insegno la bellezza’, prodotto dal Tsa e previsto al Castello de Petris Fraggiani.

Si tratta di una lezione-spettacolo sulle origini dell’Abruzzo attraverso la “lingua”, la geografia, la storia, la cultura, gli usi e i costumi che la modernità ha modificato facendone perdere di vista l’importanza e l’influenza che hanno avuto sulle popolazioni che ne hanno abitato i territori. Olivieri, attraverso un racconto tra ironia e riflessione, percorrerà, insieme agli spettatori, un viaggio nel tempo e nello spazio all’interno delle peculiarità abruzzesi. Lo scopo è quello di presentare in chiave ironica e culturale il “mondo” abruzzese in modo semplice, divertente ma soprattutto didattico.