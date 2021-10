In viaggio da Spoltore al Medio Oriente con “Uno sguardo da Levante”

La rassegna “Festival dei 5/4”, a Spoltore, si chiude domenica 10 ottobre con “Uno sguardo da Levante”. Una performance tra musica, reading, action painting e video che danno vita a una perfetta commistione tra vari linguaggi artistici e i testi poetici di autori dal Levante. Le musiche originali del compositore Luigi Morleo abbracciano nelle sonorità mediorientali e nei ritmi del darbuka e del tar la recitazione di Cam Lecce e l’action painting dell’artista Jörg Grünert, fondendosi in un unico atto performativo tra versi poetici, percussioni e suoni elettronici.

Un suggestivo viaggio tra Egitto, Libano, Palestina, Siria, Albania, Bosnia Erzegovina, Irak, Grecia e Turchia toccando le tematiche dell’amore, della solidarietà, dell’esilio, della resistenza e della lotta all’oppressione per la difesa della propria identità contro la persecuzione e la prigionia, affrontate attraverso musica, poesia, arti visive e arti sceniche. In scena: Luigi Morleo, percussioni; Cam Lecce, voce recitante; Jörg Gru?nert: performer-action painting. Prenotazione obbligatoria al 350/1811922. Necessario il green pass per l’accesso allo spettacolo, come da disposizioni ministeriali.

