Conto alla rovescia per Uccio De Santis, ultimi biglietti disponibili

Conto alla rovescia per Uccio De Santis, il geniale e frizzante comico di origini pugliesi noto a livello nazionale dal 1998 grazie alla partecipazione alla sesta edizione di "La sai l'ultima?" su Canale 5. Domani, 23 agosto, l'artista sarà protagonista di “Non ci resta che ridere” al teatro D’Annunzio di Pescara. Verranno rispettate rigidamente le normative di sicurezza anti Covid su distanziamento e misure igieniche.

Restano ancora pochi biglietti, disponibili sul circuito Ciaotickets e direttamente al botteghino dalle ore 17.30 il giorno dell'evento. Parte del ricavato sarà devoluto al centro regionale di malattie rare dell’ospedale di Pescara per creare uno spazio per bambini e neo mamme che allattano. Si intenderà costruire un ambiente più sereno e confortevole con del mobilio come fasciatoio, poltrona per allattamento e una libreria con libri e giochi per intrattenere i pazienti più piccoli.

Lo spettacolo è stato organizzato in sinergia con il Kiwanis Chieti Pescara Gabriele D’Annunzio e soprattutto grazie all’impegno di Massimo Di Francesco, manager di Uccio De Santis, in prima fila per sostenere l’Iniziativa “Doniamo una risata” a sostegno delle attività di volontariato del Kiwanis Chieti Pescara Gabriele D’Annunzio.