Uccio De Santis al D'Annunzio in "Non ci resta che ridere"

Uccio De Santis al teatro D'Annunzio in "Non ci resta che ridere" domenica 23 agosto. Divertimento assicurato con questo famoso comico pugliese. Sarà obbligatorio indossare la mascherina all’ingresso fino al raggiungimento del posto. Verrà rilevata la temperatura corporea impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5.

Geniale e frizzante personaggio, De Santis viene presto insignito del premio "Gino Bramieri" che firma la sua ascesa sui palcoscenici delle tv nazionali ('La sai l'ultima?') prima, e in ampi spazi nelle tv regionali poi.

Dal 2001 crea e diviene la colonna portante del famoso programma comico "Mudù" - raccolta di sketch che vedono la collaborazione di attori e comparse locali - che registra ampi e meritati successi di pubblico, diventando appuntamento fisso del pre-serale: solare e simpatico, Uccio riempie sistematicamente le piazze in molte occasioni, indiscutibile termometro di gradimento della sua personalità.