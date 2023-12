Al teatro Massimo i Top Performers di Le Cirque

Ha incantato più di 50 mila spettatori di qualsiasi età con tre tournée che hanno fatto tappa in sedici città italiane, calcando i palcoscenici più prestigiosi, registrando infiniti sold out e collezionando un successo di pubblico e di critica dietro l’altro, come confermano i titoli della stampa nazionale. Con un cast composto dai migliori artisti dal Cirque du Soleil e dalle Superstar Mondiali del Nouveau Cirque, Tilt, l’imperdibile show prodotto da Le Cirque Top Performers nel 2019, è pronto a emozionare, meravigliare e sorprendere, con un atto unico di circa un’ora e trenta minuti, il pubblico del Teatro Massimo di Pescara, presentando nuovi, affascinanti numeri al limite dell’immaginazione e delle capacità umane, in cui non sono coinvolti gli animali.



Tilt ha debuttato nel 2019 ed è la seconda produzione internazionale della compagnia Le Cirque Top Performers, la stessa che ha ideato e prodotto il celebre Gran Gala Alis (in tournée dal 2016), applaudito, in Italia e all’estero, da più di 300mila spettatori. Ingaggiando solo ed esclusivamente i migliori artisti del mondo, Le Cirque Top Performers ha riunito nelle sue produzioni arti circensi, musica, teatro e danza. È considerata dagli addetti ai lavori la realtà europea più importante in questo genere di spettacoli.



Non chiamatele repliche: ogni singolo show di Tilt è unico, irripetibile, originale, mai identico al precedente. Queste le parole di Gianpiero Garelli Founder, Creator & Guide di Le Cirque Top Performers e Show Director & Author di Alis e di Tilt): «Tilt è stata la nostra seconda “creatura” e oggi continua a collezionare incredibili successi di pubblico a qualsiasi latitudine. Non abbiamo fissato un punto di arrivo. Ogni data del Christmas Tour 2023-2024 di Tilt sarà più spettacolare di quella precedente, per emozionare e meravigliare di nuovo il nostro amato pubblico. Il cast internazionale di Tilt è composto da 29 artisti provenienti da Francia, Spagna, Italia e Ucraina. Dall’8 al 10 dicembre sorprenderemo e incanteremo gli spettatori del teatro Massimo di Pescara con uno show imperdibile: un atto unico di circa un’ora e trenta minuti impossibile da dimenticare».

Accompagnato ovunque dal trionfale plauso della stampa e della critica, che in ogni luogo ne hanno celebrato l’unicità, la straordinarietà e la spettacolarità, il Christmas Tour 2023-2024 di Tilt ha debuttato al teatro Lyrick di Assisi dal 24 al 26 novembre. Proseguirà, quindi, al teatro Olimpico di Roma (fino al 3 dicembre), al teatro Massimo di Pescara (dall’8 al 10 dicembre), al teatro Team di Bari (dal 15 al 17 dicembre), al teatro Metropolitan di Catania (dal 21 al 23 dicembre) e al teatro Bellini di Napoli (dal 29 dicembre al 7 gennaio 2024). La tournée invernale di Tilt farà tappa, per la prima volta in assoluto nella storia di Le Cirque Top Performers, nelle città poc’anzi menzionate.