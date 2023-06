Al teatro Massimo si va in ‘tilt’ con i top performers mondiali di Le Cirque

Da un immaginario universo virtuale al mondo reale, per raccontare, in un susseguirsi di perfomance straordinarie, che ciò che più conta è tangibile e vero, come tutto ciò che accadrà sul palcoscenico. Il grande successo già ottenuto dallo spettacolo "Tilt" è racchiuso in questa idea che la compagnia Le Cirque Top Performers ha trasformato in un formidabile show, applaudito da oltre 50.000 spettatori e premiato da tante standing ovation.

Per la prima volta lo show andrà in scena a Pescara, con quattro spettacoli programmati nel periodo delle festività (dall’8 al 10 dicembre). Le prevendite sono aperte, biglietti e info su Tiltticket.it. Il film capolavoro di Steven Spielberg Ready Player One (2018) ha offerto lo spunto per realizzare questa nuova produzione, una personale rilettura del mondo virtuale narrato nel film per portare in teatro uno spettacolo totalmente nuovo ed originale, nel quale vengono esaltati i valori del mondo reale. Il tutto rappresentato attraverso numeri acrobatici aerei e a terra, solisti e corali, fino ai limiti delle possibilità umane e capaci sorprendere ed emozionare.

Gli artisti in scena sono 25, tutti di altissimo livello e provenienti da ogni parte del mondo. Attraverso le loro incredibili esibizioni, sono gli ambasciatori del messaggio di Tilt per il pubblico: Amicizia, Alleanza, Verità e Amore per vivere le proprie emozioni, per credere in sé stessi e nelle proprie capacità di fronte alle difficoltà, per essere ciò che siamo, perché alla fine conta solo ciò che è vero. Una citazione significativa del film è anche nello spettacolo: “Per quanto dolorosa a volte sia, la realtà rimane l’unico posto in cui mangiare un pasto decente”.

"Tilt" sono 90 minuti di grande energia e ritmo senza interruzioni, dove coreografie, scenografie, musica e luci mettono ancor più in risalto ogni singola performance degli artisti. "Tilt" ha debuttato nel 2019 ed è firmato da Le Cirque Top Performers, la più importante compagnia d’Europa che unisce arti circensi, musica, danza e teatro. Sono gli stessi autori che hanno ideato e prodotto lo spettacolo internazionale Alis, applaudito da oltre 300.000 spettatori e in tour dal 2016 in Italia e all’estero.