Teo Teocoli a Montesilvano per un ferragosto tutto da ridere

Il cartellone degli eventi estivi allestito per il 2022 dal Comune di Montesilvano propone, al teatro del mare, lo spettacolo di Teo Teocoli, previsto la sera del 15 agosto alle ore 21,30. Assolutamente da non perdere, per un ferragosto tutto da ridere. Un one man show esilarante, cucito sulle migliori doti dell'attore: la sua improvvisazione, la sua inconfondibile ironia, gli aneddoti di una vita che è tutt'uno con la sua carriera artistica, le sue esilaranti imitazioni e il suo talento musicale.

Un irrefrenabile susseguirsi di monologhi, imitazioni e gag. In ogni suo live c'è sempre qualcosa di nuovo, sorprendente ed esaltante. Un Teocoli che trova nella combinazione di varietà e cabaret il modo migliore per esprimere il proprio talento, inconfondibile e unico. Due ore di risate per assaporare (e vivere) un po' di spensieratezza.