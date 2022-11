Date e orari degli spettacoli della stagione teatrale di Città Sant'Angelo

Ufficializzate le date degli spettacoli teatrali in programma a Città Sant'Angelo dopo l'inaugurazione del teatro comunale con la stagione teatrale concertistica e prosistica 2022-2023.

Inoltre sono stati inseriti sul sito www.ciaotickets.com gli abbonamenti per l’intero calendario di appuntamenti.

Questi gli eventi in programma: Paola Turci in "Mi amerò lo stesso", domenica 11 dicembre ore 21; Marco Bocci in Lo Zingaro, sabato 14 gennaio ore 21; Vincenzo Olivieri in "Ante Virus", venerdì 3 febbraio ore 21; Leo Gullotta e Fabio Grossi in "In ogni vita la pioggia deve cadere", sabato 11 marzo ore 21; Daniele Pecci in "Divagazioni e Delizie", sabato 25 marzo ore 21; Claudio Casadio in "L'Oreste. Quando i morti uccidono i vivi", domenica 30 aprile ore 21.