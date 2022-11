Prima edizione di "Teatri R-Esistenti": il programma

Dal 14 al 23 novembre, sempre con inizio alle ore 21, si svolgera? la prima rassegna teatrale dei Teatri R-Esistenti, organizzata dall’Anpi – comitato provinciale “Troilo” di Pescara e dalla Fondazione Brigata Maiella, con il contributo della Fondazione Pescarabruzzo. La manifestazione, che ospitera? compagnie teatrali abruzzesi, nasce dall’esigenza di documentare il lascito culturale, morale e ideale della lotta di Liberazione e si snodera? in sei appuntamenti nel corso dei quali saranno presentate opere che hanno come comune denominatore le resistenze nel tempo. Nel contesto socio economico-culturale odierno, in cui l'arte scenica e? immersa e lavora quasi sotterraneamente e quotidianamente nella forma di una “resistenza teatrale”, diventa necessario riappropriarsi della propria storia partendo dalla memoria ma con lo sguardo rivolto al futuro.

A volte tale resistenza consiste nel privilegiare il processo creativo rispetto alla necessita? di mettere in scena uno spettacolo su commissione; altre volte nello scegliere di raccontare storie apparentemente anonime, convinti pero? del fatto che ogni piccola storia e? lo specchio della grande storia e riguarda l'intera umanita?; altre ancora puo? diventare uno strumento di discussione sociale, politica, etica. In ogni caso, il linguaggio del teatro rappresenta uno strumento privilegiato nel veicolare messaggi chiari, stimolanti, che toccano le emozioni e stimolano la riflessione, con l'obiettivo di fare della memoria una risorsa. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Informazioni al 335.280832 anche tramite messaggio WhatsApp.

PROGRAMMA DELLA RASSEGNA TEATRALE:

14 novembre

Compagnia Teatrale Arterie Ets – Pescara

Truth-Ing, liberamente ispirato alle Madri de Plaza de Mayo spettacolo digitale di e con Monica Ciarcelluti e Gisela Fantacuzzi

18 novembre

Teatro del Paradosso – Loreto Aprutino

No. Storia di un rifiuto.

L'odissea degli internati militari italiani

scritto e interpretato da Giacomo Vallozza, regia di Giancarlo Gentilucci

20 novembre

Compagnia dei Merli Bianchi – Giulianova

Rosetta Malaspina ovvero da un punto dell'eternita? di e con Laura Margherita Di Marco

21 novembre

Alessandro Blasioli

Questa e? casa mia

Dolor hic tibi proderit olim

scritto, diretto e interpretato da Alessandro Blasioli

22 novembre

Associazione Culturale L'Altraitalia – Lanciano Le tabacchine insorgono (1968-2008) docufilm

regia di Enzo Francesco Testa

23 novembre

Officine Solidali Teatro – Pescara Sulla lunga linea di fuoco

testo e regia di Federica Vicino