"Te la sei cercata!", reading musicale con Miriam Ricordi e Benedetta La Penna

Per la rassegna "Femminile Plurale / l’Arte delle donne", venerdì 24 marzo al Florian si terrà dalle ore 20.45 "Te la sei cercata!", reading musicale ideato e condotto da Miriam Ricordi, chitarra e voce, e Benedetta La Penna, letture. Entrambe classe '90, le due donne sono unite anche dalla stramba coincidenza delle loro date di nascita: Miriam Ricordi, infatti, è nata il 17 maggio e sei mesi dopo, 17 novembre, Benedetta La Penna.

Benedetta La Penna è un’attivista femminista, speaker radiofonica di Radio Città Pescara, del Network di Radio Popolare e redattrice di BL Magazine, che tratta di femminismo e i diritti Lgbt+. Componente attiva dell’albo dei lettori volontari del Comune di Pescara, è anche libraia e operatrice culturale. La sua passione per il femminismo e per i libri ha reso possibile la scelta oculata dei testi che nello spettacolo interpreta, cercando di presentare, con toni a volte ironici e a volte provocatori, le battaglie del femminismo e della comunità Lgbt+.

Miriam Ricordi è una cantautrice eccentrica, scanzonata e spregiudicata come la sua musica. Nasce a Pescara il 17 maggio 1990, quando l'Oms cancella l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali. Nel 2013 si diploma in popular music al conservatorio di Pescara e pubblica il suo primo singolo “Stratega”. A gennaio 2022 pubblica il suo secondo album, “Cibo e Sesso”, trattando temi non solo del quotidiano ma anche di ambito sociale. All’interno del reading musicale suona non solo cover di cantautrici donne, come Gianna Nannini, Carmen Consoli e altre, ma anche i suoi pezzi storici, creando sempre uno storytelling tra musica e letture.

Il connubio tra Benedetta e Miriam, con il loro impegno nell’attivismo e nell’arte, dà vita a questo spettacolo, “Te la sei cercata!” portando avanti un esempio di Artivismo, un neologismo che unisce le parole arte e attivismo. In occasione della sua prima volta in un teatro, lo spettacolo si avvale della cura visiva di Chiara Sanvitale come occhio esterno per l’allestimento scenico. Nel postPlay, che come di consueto seguirà lo spettacolo, ci sarà modo di approfondire i temi proposti con le interpreti in dialogo con Davide Silvestri, psicologo, esponente dell’associazione La Formica Viola, e con gli spettatori che vorranno intervenire. Consigliata la prenotazione al 393/9350933 (anche WhatsApp) e 085/2059278.