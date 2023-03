"Sulla Luna in bicicletta" all'Auditorium Flaiano

Penultimo appuntamento della rassegna "Tutti a Teatro", dedicata dal Florian Metateatro ai più piccini, domenica 2 aprile alle ore 17 nell’Auditorium Flaiano di Pescara con uno spettacolo dei Guardiani dell’Oca di Guardiagrele in coproduzione con la Compagnia del Teatro Verde di Roma: "Sulla Luna in bicicletta", di Andrea Calabretta, regia di Zenone Benedetto. In scena Valerio Bucci, Giuseppe Di Simone e Nicola Liberato assieme a pupazzi ed ombre daranno vita all'incredibile storia di un doppio viaggio: dalla terra alla luna e dalla luna alla terra…

Dalla luna alla terra!? Proprio così. Siamo nel 1865 e un gruppo di scienziati tenta l’impossibile: il viaggio sulla luna. Quello che non sanno è che il nostro satellite è già abitato. Anzi, quasi sovrappopolato: mostri stralunati, eroi dell’antichità, cavalli alati, baroni immaginari, vivono da secoli – anzi da millenni – indisturbati, se non da poeti e altri visionari. E allora, mentre gli umani tentano l’impossibile usando la ragione, i lunatici tentano il possibile usando la fantasia.

Motori a scoppio contro cavalli alati, razzi ultrasonici contro grilli col singhiozzo, ragione contro follia. Chi vincerà? Cinquanta anni fa l’uomo atterrava (o meglio allunava) sulla luna. Ma poeti e sognatori già c’erano arrivati secoli prima (se non millenni), con la fantasia e senza astronavi, con lo spirito se non col corpo (Gianni Rodari addirittura ci arrivò in bicicletta). Fra gli altri Jules Verne che a metà dell’800 aveva immaginato un incredibile viaggio a cavallo tra scienza e fantascienza, anticipando la realtà con la fantasia. Dalla luna in bicicletta è un omaggio a tutti quei visionari che hanno sognato l’impossibile e agli scienziati che lo hanno realizzato.

Lo spettacolo sarà preceduto da Racconti a Teatro, con Emanuela D’Agostino. Info e prenotazioni 393/9350933 (anche Whatsapp) e 085/2059278.