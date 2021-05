Eventi, Francioni: "Stiamo ripartendo, è il momento di recuperare tutto il tempo perso"

Il produttore teatrale pescarese Stefano Francioni esprime tutta la sua soddisfazione per la ripartenza degli eventi con l'arrivo della stagione estiva:

"Stiamo ripartendo con molta calma, ma stiamo ripartendo - dichiara a IlPescara.it - È il momento di recuperare tutto il tempo perso. Speriamo bene".

Due sono gli spettacoli che, attualmente, Francioni ha allestito al teatro d'Annunzio di Pescara: 'Alza la voce' con Giulia e Paola Michelini, in programma il prossimo 14 luglio, e la piéce di Edoardo Leo "Ti racconto una storia (letture semiserie e tragicomiche)", prevista il 31 luglio.

Le prevendite stanno dando riscontri positivi: è un segno che il pubblico ha voglia di tornare alla normalità? "Secondo me si", risponde Francioni, "perché sono partite molto bene". E cosa ti auguri per i prossimi mesi? "Mi auguro il meglio, per tutti. Siamo stati fermi per troppo tempo e adesso dobbiamo davvero ricominciare".