Claudio Bisio, Gigio Alberti e Umberto Palazzo allo Spoltore Ensemble 2020

Lo Spoltore Ensemble terrà la sua 38esima edizione sabato 22 e domenica 23 agosto, in collaborazione con Fla - Festival di Libri e altre cose. Protagonisti saranno Claudio Bisio, Gigio Alberti, Umberto Palazzo e il direttore artistico Angelo Valori, che salirà anche sul palco per un concerto soul accompagnato dal suo Medit Voices.

Sarà un'edizione ridotta, con il numero di spettatori limitato a 199. Tutti gli appuntamenti si terranno ovviamente nel rispetto delle prescrizioni anti contagio: per questo motivo non sarà possibile accedere all'area degli eventi senza prenotare il posto, anche in occasione degli spettacoli gratuiti.

Non sono stati ancora svelati titoli e dettagli degli spettacoli. Se per Bisio si tratterà della sua unica performance in Abruzzo, va invece detto che Palazzo presenterà a Spoltore il suo nuovo lavoro in anteprima.