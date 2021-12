Teatro dei burattini a Città Sant'Angelo

Indirizzo non disponibile

Spettacolo di burattini ad altezza umana, a cura della Pro Loco Angulum di Città Sant'Angelo, in programma al teatro comunale lunedì 13 dicembre, con inizio alle ore 20:30. Il titolo è "Arlecchino e Pulcinella contro il Conte Dracula". Sarà richiesto il green pass.

Per acquistare i biglietti bisogna recarsi dalle ore 19:30 nel botteghino dello stesso teatro, ma è gradita la prenotazione. Per informazioni: 347/5910871, 327/2968802, 085/960248. Non potete mancare ad uno spettacolo originale e dal costo di ingresso di soli 5 €.