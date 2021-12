"Spettacolo d'arte varia" all'Auditorium Flaiano con l'associazione Diversuguali

Il desiderio di ritrovarsi ha fatto organizzare all'associazione Diversuguali un piccolo spettacolo. "Di certo non sarà come gli anni passati - spiega la presidente Gianna Camplone - ma c'è tutto l'amore che i nostri ragazzi talentuosi, collegati online mentre fuori si scatenava l'inferno, hanno messo in campo per regalarvi la parte migliore di loro stessi".

I ragazzi "hanno sentito il bisogno di dimostrare che vi hanno pensato e vogliono mostrarvi quello che sono riusciti a creare per voi". Appuntamento dunque giovedì 16 dicembre all'Auditorium Flaiano dalle ore 20,30.