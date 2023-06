Allo Spazio Matta la spettacolazione “Alla ricerca del totem perduto”

Sabato 3 giugno alle ore 18 nello Spazio Matta andrà in scena la spettacolazione “Alla ricerca del totem perduto” a conclusione delle attività del laboratorio multidisciplinare di teatro e arti visive Dire Fare Raccontare a cura e condotto dagli artisti Jörg Grünert e Cam Lecce, nell’ambito di Wam: Workshop Artistici Matta, promossi da Artisti per il Matta.

La spettacolazione racconta la storia di un gruppo di ragazze e ragazzi teletrasportati in mondi paralleli dalla forza malvagia di un misterioso scienziato che vuole servirsi di loro poteri speciali per dominare sul mondo. Sarà solo grazie al loro coraggio, perspicacia e intuitiva intelligenza che i nostri eroi supereranno tutti gli insidiosi pericoli, ostacoli e avversità riuscendo a tornare vittoriosi nel mondo reale e a continuare lo studio sui loro poteri speciali.

Ben visibili in scena i differenti linguaggi artistici utilizzati per la composizione scenica che ha visto i partecipanti cimentarsi con il disegno realizzando il grande mandala della pace, i linguaggi multimediali per realizzare il video di una creative escape room, con la testaulità narrativa e il linguaggio del corpo per raccontare la storia originale drammatizzata.

Wam, promosso da Artisti per il Matta, si pone come obiettivo quello di far sperimentare un nutrito numero di stimoli ed esperienze volte allo sviluppo delle intelligenze multiple e per promuovere cittadinanza attiva e partecipata. Ingresso gratuito.