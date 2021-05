Specchio Arte: Albano Paolinelli al teatro Cordova con l'evento 'On Life'

Venerdì 7 maggio alle ore 18 andrà in scena, dal teatro Cordova di Pescara, l’evento ‘On Life’, ovvero non solo on line ma anche dal vivo (seppur solo per 50 ospiti) con Albano Paolinelli. Il format di Specchio Arte, ideato e diretto da Giovanna Dello Iacono, prevede una lettura critica di Antonio Zimarino, la visione in anteprima del cortometraggio ‘Il sole sorge dall’acqua’ di Dino Viani e il videoritratto ‘Albano’ di Paolo Dell’Elce.

Per la partecipazione in presenza è necessario registrarsi inviando un’email a info@fondazionearia.it; saranno confermati solo i primi 50 richiedenti. Il collegamento alla diretta streaming sarà possibile accedendo alla pagina Facebook di Fondazione Aria, sul canale YouTube o sul sito Internet www.specchioarte.it.