Al Matta “La ragazza scomparsa e il segreto di Harukà”: lo spettacolo-improvvisazione con gli allievi del laboratorio

Si terrà sabato 1° giugno allo Spazio Matta un evento rivolto a un pubblico giovanissimo. Andrà in scena “La ragazza scomparsa e il segreto di Harukà”, una spettacolazione, ovvero un’attività teatrale con elementi di spontaneità ed improvvisazione, messa in scena come attività conclusiva dagli allievi del laboratorio.

L’appuntamento conclude la sezione Wam - Workshop Artistici Matta, e il laboratorio multidisciplinare di teatro e arti visive “Dire Fare Raccontare” ideato e condotto dagli artisti Jörg Grünert e Cam Lecce.

La storia si richiama ad un immaginario affine alle storie tra fantasy e fantascienza giapponese, tra tipiche del fumetto Manga e della serialità nippo-coreana. Un gruppo di studentesse e studenti del College di Okkaido in Giappone dovrà sconfiggere il malvagio piano della professoressa Harukà. La professoressa giunta da poco al College, vuole utilizzare le grandi doti e capacità degli studenti per risolvere calcoli importantissimi di matematica per il funzionamento dell’Hisekai, un aggeggio di sua invenzione con cui è in grado di mantenere contatti con il mondo parallelo divenuto suo complice per dominare su tutto l’universo. Superando pericoli e insidie dopo tante peripezie i nostri eroi dovranno salvare una ragazza scomparsa e prevalere sulla malvagia Harukà.

La spettacolazione conclude le attività del laboratorio multidisciplinare di teatro e arti visive Dire Fare Raccontare, a cura e condotte dagli artisti Cam Lecce e Jörg Grünert, ideato per far sperimentare un nutrito numero di stimoli ed esperienze volte allo sviluppo delle intelligenze multiple e per promuovere cittadinanza attiva e partecipata dei minori.

È una occasione per condividere con la città i percorsi creativi di formazione e crescita dedicati ai minori attraverso i linguaggi artistici con i Workshop Artistici Matta (Wam). Progetto promosso dalla rete Artisti per il Matta.