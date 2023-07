"La sostanza dei sogni… Galà del Teatro": al d’Annunzio una serata per celebrare i talenti abruzzesi

Per il quarto appuntamento di “Teatro al d’Annunzio 2023”, in programma venerdì 28 luglio, andrà in scena lo spettacolo “La sostanza dei sogni... Galà del Teatro”. Un evento speciale a cui parteciperanno numerosi artisti, autentici talenti abruzzesi, che saliranno sul palco del Teatro d’Annunzio per dare spazio ad un ampio ventaglio di espressioni artistiche, dalle performance burlesque ai monologhi teatrali, dalla recitazione al doppiaggio, dall’umorismo alla narrazione giornalistica. L’appuntamento, promosso dall’Ente Manifestazioni Pescaresi, sarà una vetrina di prestigio per alcuni dei principali rappresentanti del teatro e della recitazione pescarese e sarà un’occasione per portare al centro dell’attenzione importanti temi quali la forza e la riscossa, il desiderio e la speranza, interpretati attraverso la lente della letteratura e della cultura abruzzese.

Nata da un’idea del M° Angelo Valori, la seconda edizione della La sostanza dei sogni, presenta delle importanti novità. La manifestazione sarà arricchita dalla presenza di giovani talenti (under 35), che saranno promossi dai protagonisti dell’evento. Ogni professionista coinvolto, al termine della propria esibizione, presenterà un giovane artista, realizzando così una vera e propria staffetta generazionale che consentirà ai giovani di talento di godere di un’importante occasione di visibilità e confronto.

Inoltre, nel corso della serata, verrà assegnato un premio ad una personalità della cultura e dello spettacolo che si è distinta per la particolare attenzione alla valorizzazione culturale del territorio abruzzese a livello nazionale. Per questa edizione, il riconoscimento “La sostanza dei sogni”, sarà assegnato a Remo Rapino, per aver fatto conoscere e apprezzare la cultura abruzzese nella sua espressione più autentica, attraverso il suo libro “Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio”, vincitore del Premio Campiello 2020.

«Sarà un viaggio nei mari della nostra cultura e a illuminare i contenuti del tragitto, saranno i fari della speranza e della riscossa - commenta Milo Vallone, curatore dell’evento - Tra umorismo e poesia, tra satira e prosa, gli attori mostreranno ancora una volta quell’intatta, millenaria e preziosa capacità di saper accompagnare e sostenere l’essere umano nel suo quotidiano viaggio verso il reale. Una magia straordinaria questa, che agli attori è concessa compiere forse proprio perché essi son fatti, in fondo, “della stessa sostanza dei sogni”».

Durante la serata, condotta da Milo Vallone, si alterneranno sul palcoscenico del teatro d’Annunzio artisti come Giulia Di Quilio (foto), Tiziana Di Tonno, Ugo Dragotti, Massimiliano Elia, Franco Mannella, Umberto Marchesani, Rossella Mattioli, Franca Minnucci, Walter Nanni, Vincenzo Olivieri, Marco Papa, Remo Rapino e Federica Vicino.

In sintesi, "La Sostanza dei Sogni - Galà del Teatro" promette di essere una serata indimenticabile di celebrazione del talento artistico abruzzese. Un’occasione unica per i giovani artisti di emergere, per gli artisti affermati di condividere la loro esperienza, e per il pubblico di partecipare a una festa della creatività e dell'ispirazione.