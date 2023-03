"Sono partita di sera" apre al Florian la seconda edizione di Femminile Plurale

Una storia “lieve, lieve” di una Roma che non c’è più raccontata con la voce della più grande artista romana di tutti i tempi: Gabriella Ferri. Le splendide canzoni dell'artista testaccina, saranno interpretate dalla straordinaria attrice e cantante Valentina De Giovanni, che ne restituisce l'immensità e la straziante malinconia. È il racconto a ritroso del coraggio spensierato di una ragazza che vendeva le lamette per strada, aveva le scarpe con la para e un padre che ballava.

Sabato 4 marzo alle ore 20.45 e domenica 5 marzo alle ore 18 il Florian ospiterà la Compagnia De Giovanni/Piccioni per la piéce di teatro-canzone "Sono partita di sera", che aprirà la seconda edizione della rassegna Femminile Plurale: da un’idea di Valentina De Giovanni, drammaturgia di Betta Cianchini con Valentina De Giovanni, "Sono partita di sera" è una storia “lieve, lieve” come l’anima della donna che la racconta. Una storia su una Roma che non c’è più, come non c’è più la voce della più grande artista romana di tutti i tempi: Gabriella Ferri. Le canzoni saranno sì quelle di Gabriella, la grande artista testaccina, interpretate dalla straordinaria attrice e cantante Valentina De Giovanni che riesce a restituirci la sua immensità e la sua straziante malinconia.

È il racconto a ritroso del coraggio spensierato di una ragazza che vendeva le lamette per strada, aveva le scarpe con la para e un padre che ballava. Alla chitarra Gabriele Elliott Parrini, regia di Camilla Piccioni, costumi di Milla. A seguire "postPlay - storie di teatri": la compagnia incontrerà il pubblico, la sera della prima, in dialogo con Giulia Basel, direttrice artistica del Florian. Prenotazione consigliata: 085.2059278 e 393.9350933 (anche tramite WhatsApp).