Simona Cavallari al Massimo con “Dialogo di una prostituta con un suo cliente” di Dacia Maraini

La Patagonia Pictures annuncia la presenza della celebre attrice Simona Cavallari nella stagione teatrale 2023/2024. L’attrice porterà in scena al teatro Massimo, lunedì 4 marzo 2024 dalle ore 21, lo spettacolo di Dacia Maraini “Dialogo di una prostituta con un suo cliente”, con la collaborazione di Federico Benvenuto. Lo spettacolo esplora l'universo femminile in tutte le sue sfaccettature, anche quelle più oscure e misteriose. Il corpo della donna si rifiuta di diventare merce nel dialogo tra Manila e il suo cliente.

L’uomo offre di amare e proteggere, ma l'ironia impassibile della prostituta porta alla luce il bluff perverso di chi vuole solo possedere. Un testo forte, coinvolgente, profondo, a testimonianza dell’amore dell’Autrice per il teatro e della sua spiccata attenzione nei confronti dell’universo femminile, che scandaglia in tutta la sua complessità. Gli anni 70, il femminismo, la politica, fanno da cornice ad una figura femminile messa in scena da una superlativa Simona Cavallari, per cui ogni piccola conquista è ottenuta a caro prezzo ed quasi sempre è solo una mera consolazione.

Nata a Roma, Simona Cavallari debutta in televisione nel 1982 recitando in “Colomba” di Giovanni Battiato e affermandosi come uno dei più noti nomi del nostro tempo nel panorama televisivo italiano. Il suo fruttuoso rapporto sia con il grande schermo sia con le fiction televisive, la vede protagonista di numerosi spettacoli, come “Pizza Connection”, con Michele Placido, “Un cane sciolto”, miniserie con Sergio Castellitto, “Sospetti”, “Tutto in quella notte”. Nel 2009 ha inizio Squadra antimafia – Palermo oggi, che regala a Simona Cavallari quello che è, probabilmente, il suo personaggio più amato: la vicequestore Claudia Mares, sempre in lotta con la mafia e dagli alti ideali.