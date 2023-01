"Sia fatta la mia volontà", si ride con la compagnia "Drago d'Oro"

Domenica 15 gennaio alle ore 17 ci sarà il quinto spettacolo della rassegna di teatro dialettale "4° Trofeo Fita Abruzzo - in ricordo di Roberto Falone", organizzata dal comitato regionale "Federazione Italiana Teatro Amatori" Abruzzo, presieduto da Antonio Potere, autore di numerose opere teatrali. Sul palcoscenico la compagnia teatrale "Drago d'Oro" di Atessa, che rappresenterà la commedia brillante in due atti intitolata "Sia fatta la mia volontà", scritta e diretta da Paolo Villanese. È una leggera e divertente commedia, ritratto di situazioni fin troppo presenti nella vita di tutti i giorni.

Un succedersi di occasioni che, seppur tipiche della vita coniugale, riflettono una delle più semplici verità: nella fugacità della vita si apprezzano le cose solo quando ci si rende conto di averle perse. Con leggerezza, in un quadro di sottili e divertenti intrecci e, allo stesso tempo, con distinta lucidità, la commedia riflette e fa riflettere sull'apparenza in tutte le sue forme. Nella diatriba tra uomini contro donne e nell'esasperazione della crudezza del matrimonio dopo anni di condivisione, i colpi di scena capovolgono opinioni e visioni che, fino a quel momento, hanno tenuto banco nella vita di ognuno.

L'intreccio, i dialoghi serrati e le situazioni comiche sono portati in scena con abilità nelle caratterizzazioni dei personaggi e la regia sottolinea il messaggio universale con la più semplice comicità in uno spettacolo che, snocciolando le debolezze di ognuno, raffigura temi sempre veri e popolari. Biglietti acquistabili anche online e nei punti vendita autorizzati di Ciaotickets oppure al botteghino del teatro dalle ore 15 prima di ogni spettacolo. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 339/2314718 – 329/1519907 – 338/5948617.