“Shocking​” in scena al Matta per la rassegna Sconfinamenti

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Il prossimo appuntamento della rassegna Sconfinamenti è con “Shocking?”, che sarà in scena allo Spazio Matta. Attività promosse e organizzate da Artisti per il Matta nel programma della presidenza del consiglio dei ministri per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della città di Pescara.

Secondo appuntamento con la sezione danza a cura di Anouscka Brodacz. Lo spettacolo, con Francesca La Cava e Giorgia Maddamma, è in programma domenica 11 dicembre alle ore 21.