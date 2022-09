Sfida tra improvvisatori al teatro Cordova con Estrodestro

Ripartono le attività della Scuola Estrodestro. Sta per cominciare una nuova stagione, una nuova ripartenza in un periodo di grossi cambiamenti ma anche di conferme. Venerdì 23 settembre al teatro Cordova è in programma una sfida tra improvvisatori, e soltanto uno si aggiudicherà l’ambita statuetta. Il presentatore darà le indicazioni per lo svolgimento ma sarà il pubblico a votare e decidere il vincitore finale.

Un evento all’insegna della fantasia e della creatività, ma anche tanta intesa tra gli attori in scena. Per informazioni e prenotazioni: info@estrodestro.com - 347/6584129. Durante la serata verranno estratti alcuni premi per gli spettatori presenti.