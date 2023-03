"Se ti' lu curagge... mo', curreme appresse!" all'Auditorium Giovanni Paolo II

Domenica 26 marzo alle ore 17, a Pescara, ci sarà la cerimonia di premiazione della rassegna di teatro dialettale "4° Trofeo Fita Abruzzo - in ricordo di Roberto Falone" organizzata dal comitato regionale Fita Abruzzo (Federazione Italiana Teatro Amatori), presieduto da Antonio Potere, autore di numerose opere teatrali, nonchè presidente e regista della compagnia "I Marrucini" di Chieti con 48 anni di attività teatrale nel ruolo di direttore artistico di numerose rassegne amatoriali abruzzesi.

La rassegna è composta da 10 spettacoli, di cui 9 in concorso e uno fuori concorso che si terrà dopo la cerimonia di premiazione. Le nove compagnie teatrali sono state giudicate da due giurie: una popolare e l'altra tecnica. "Se tì lu curagge... mò, curreme appresse" è una commedia in due atti scritta e diretta da Antonio Potere, aiuto regia Ambra Porreca. Per informazioni e prenotazioni: 339/2314718 - 329/1519907 - 338/5948617.

Saliranno sul palcoscenico i seguenti attori: Pasquale Acconciamessa, Simona Zavarella, Vittorio Pensa, Ambra Porreca, Loredana Verticelli, Barbara Di Muzio, Romeo Coladonato, Elso Smarrella, Daniela Dioguardi, Carmelina D'Orazio e Gaia D'Alessandro; assistenti di scena Giuliana Codini e Lory Ottaviano; direttore di palcoscenico Antonio Porreca.