Al Florian Espace 'Scenari Europei - un giovane festival': tre giornate di teatro, musica e video arte

Il Florian Espace riapre con la sesta edizione di 'Scenari Europei', dedicato ai giovani e ai molteplici linguaggi dell’arte: Teatro, Musica, Video Arte. Con la direzione artistica di Giulia Basel e Massimo Vellaccio, il festival si conferma come uno sguardo oltre i generi e le generazioni.

Programma

Venerdì 24 settembre

ore 20.30 - Video Arte al femminile cura di Francesca Lolli

Il mio corpo poetico, il mio corpo politico

Rassegna di video arte al femminile, incentrata sull’uso del corpo come veicolo del pensiero. Un corpo desessualizzato, liberato dalle imposizioni e dalle sovrastrutture della società.

ore 21 - Comp. Marchetta&Camilletti (Roma)

Ludopazz?

Selezione Premio Scenario

drammaturgia Sabrina Marchetta e Edoardo Camilletti con Sabrina Marchetta Edoardo Camilletti, regia Edoardo Camilletti

Due attori in scena, due voci, danno vita allo stesso personaggio, nato dalle esperienze di una moltitudine di vite con lo stesso destino. Cosa significa non essere in controllo delle proprie pulsioni? Avere un desiderio insaziabile che è impossibile placare? È possibile arrivare a rinunciare a sé stess?, alla propria anima? Perché scegliere l’autodistruzione trovando in essa appagamento? Cosa vuol dire, insomma essere ludopatic?? Una vincita che non arriva quasi mai e che quando si palesa è solo illusoria, L’importante è giocare, rischiare, spingersi sempre oltre, sempre più in là. Il problema è di fronte agli occhi di tutti, ma nell’interesse di pochissimi. Ludopazz? è tratto da tante storie vere.

ore 21.30 - Intermezzo musicale

Le Canzoni Giuste

Iacopo Ligorio voci e chitarra, Bruno Contin tastiere e cori, Flavio Piermatteo sax, ewi e cori, Marco Imperatore basso e cori, Chris D’Eramo chitarra e cori, Gianmarco Spaccasassi batteria.

Gruppo nato a Pescara nel 2017 caratterizzato da uno stampo ironico-demenziale, da loro denominato "Rock Fallimentare”. Tantissime collaborazioni, concorsi e talent. Hanno all’attivo due album: “Per L’amor del cielo” (maggio 2019) e fresco di incisione, “Felici e contenti”(2021) che verrà presentato dal vivo.

ore 22 - Compagnia Andrea Lucchetta (Napoli)

Soggetti fragili

Finalista Premio Scenario

regia di Andrea Lucchetta con Anna Bisciari, Ciro Borrelli, Marco Fanizzi e Vincenzo Grassi

Chi sono i fragili? Come prendersi cura di un parente disabile quando le condizioni sono già difficili? Ecco allora che il sorprendente potere di un fratello disabile può diventare la soluzione: un super fiuto in grado di scegliere la cocaina. Quattro soggetti fragili, quattro anime che cercano in tutti i modi un rapporto con gli altri, un'amicizia, l'amore. Una famiglia distrutta che azzarda una ripartenza. Una famiglia la cui esperienza ha dato come codice “attaccare per difendersi”. Una brillante messa in scena che mostra la violenza delle parole e la delicatezza del non detto.

ore 22.30 - Incontro con gli artisti

Sabato 25 settembre

ore 20.30 –Video Arte al femminile a cura di Francesca Lolli

Il mio corpo poetico, il mio corpo politico - seconda visione

ore 21 - Compagnia Agnese&Tiziano 2.0 (Roma)

Bucodentro

Selezione Premio Scenario

testo e regia di Tiziano Caputo con Tiziano Caputo e Agnese Fallongo

Raccontare la vita di borgata, la periferia, il “micromondo nel mondo” quasi come una fiaba. Esiste davvero la possibilità di un futuro migliore anche per chi vive nella parte sbagliata della città? La risposta di Tiziano Caputo, sostenuto da Agnese Fallongo e dallo straordinario talento di entrambi, che parte da un’approfondita documentazione storica e interviste, affonda le sue radici nel passato, nella memoria e dà vita a un bambino partito con la sua famiglia dal Sud Italia e cresciuto nel contesto delle baracche del Quarticciolo, periferia di Roma, alla fine degli anni ’50 in un’atmosfera da cinema neorealista.

ore 21.30 - Intermezzo musicale

Daniele Mammarella

Chitarrista fingerstyle di Pescara, vincitore di diversi premi nazionali e internazionali . con un repertorio che spazia dal folk al pop e rock con la tipica corda pizzicata, uno dei 5 finalisti del "Acoustic Guitarist of the Year 2020", uno dei più grandi concorsi a livello mondiale promossi dalla storica testata GuitarWorld. Uscito da poco il suo secondo album “Moonshine”.

ore 22 - Baladam B-side (Bologna)

Surrealismo capitalista

Segnalato Generazione Scenario

regia di Antonio "Tony" Baladam con Marco Del Pezzo, Selene Demà, Pierre Campagnoli

Un compendio di derive tardo capitaliste della società odierna e l'innestarsi di meccaniche neoliberiste in ambiti idealmente refrattari al culto del profitto: cultura, assistenza, relazione e realizzazione di sé.

ore 22.30 - Incontro con gli artisti

Domenica 26 settembre

ore 20.30 - Video Arte al femminile

Incontro conclusivo con Sibilla Panerai e Francesca Lolli

ore 21 - Impegnoso/Rohl/Sesti (Foligno)

Tonno e Carciofini – una storia wrestling

di e con Silvio Impegnoso, Ludovico Röhl, Alessandro Sesti

La storia di un'amicizia tra due inetti superficiali alla ricerca del successo. Finiranno per trovare nel wrestling il vero senso dell’arte e della vita.

ore 21.30 - Intermezzo musicale

Miriam Ricordi

Cantautrice pescarese, si esprime con una chitarra e le sue canzoni sono un connubio di romanticismo e carica rock. Ha portato i suoi brani in Italia e in Europa, esibendosi nel 2014 al Parlamento di Berlino in occasione della Giornata della Memoria. Si esibisce a fianco di artisti come Eugenio Finardi, Modena City Rambles, Marina Rei, Coez e Le luci della centrale elettrica.

ore 22 - Compagnia Caterina Marino (Roma)

Still Alive

di Caterina Marino con Caterina Marino e Lorenzo Bruno

Dove ti vedi tra cinque anni? E tra dieci? Non mi vedo, non mi immagino. Completamente incapace di proiettarmi in una prospettiva. Incastrata nella generazione dei meme, del black humor, dell'ironia feroce che si fa salvifica.

ore 22.30 - Incontro con gli artisti

