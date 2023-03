"Sa da parlà cibbate", si ride con la compagnia "I giovani amici del teatro"

Domenica 12 marzo alle ore 17 ci sarà il nono e ultimo spettacolo in concorso della rassegna di teatro dialettale "4° Trofeo Fita Abruzzo - in ricordo di Roberto Falone". Salirà sul palcoscenico la compagnia "I giovani amici del teatro" di Pescara. La storia narra di una famiglia di origini contadine, proveniente da un piccolo paese dell’entroterra abruzzese, che da qualche tempo si è trasferita in città a Pescara e sta cercando di adattarsi a un nuovo stile di vita pensando così di apparire più evoluta e al passo con i tempi.

I componenti di questa famiglia sono molto diversi tra loro e daranno vita ad un susseguirsi di situazioni molto divertenti. Biglietti acquistabili anche online e nei punti vendita autorizzati di Ciaotickets o al botteghino del teatro dalle ore 15 prima dello spettacolo. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 339/2314718 - 329/1519907 - 338/5948617.