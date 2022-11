A Città Sant'Angelo "Le Ruve Angolane", spettacolo itinerante di Alessandro Blasioli

Domenica 27 novembre "Le Ruve Angolane", spettacolo itinerante per le vie del centro storico di Città Sant’Angelo. Ingresso gratuito. Alessandro Blasioli, giovane ma già stimato e pluripremiato attore, drammaturgo e regista ospite del Florian Metateatro per il progetto Oikos-Residenza per Artisti, presenta la prima tappa del suo lavoro appositamente ideato per Città Sant’Angelo come preannuncia il titolo stesso: “Le ruve angolane”.

Si tratta di uno spettacolo itinerante realizzato per “Cultura del territorio” nell’ambito di 'Notturni della città', progetto teatrale per la promozione del territorio e la rigenerazione urbana. Il lavoro vuole indagare e narrare la storia di uno dei Borghi più belli d’Italia attraverso un percorso da effettuarsi a piedi per le cosiddette “ruve”, le viuzze che disegnano il paese, a partire dai suoi abitanti, primi carbonari a sollevarsi durante il Risorgimento italiano, e dalle storie d’un tempo. Il progetto si è avvalso del sostegno del Comune di Città Sant’Angelo e della collaborazioni della sezione di Italia Nostra di Città Sant’Angelo.

“Le ruve angolane” fa parte del ciclo Notturni della Città del Teatro delle Condizioni Avverse, a cura di Andrea Maurizi e con la supervisione artistica del maestro Marco Baliani, una serie di narrazioni itineranti, spettacoli per pochi spettatori alla volta che raccontano le storie nei luoghi dove sono accadute. È la riscoperta storica e culturale del Territorio in cui prendono forma, volta non soltanto a mostrare i luoghi e le storie cittadine spesso dimenticati o sottostimati, ma anche alla promozione del territorio e delle sue ricchezze (enogastronomiche, culturali, artistiche).

Il progetto pluriennale Oikos, riconosciuto e sostenuto dalla Regione Abruzzo e dal Mic - ministero della cultura come Residenza per Artisti nei Territori, accoglie e accompagna le compagnie nella fase di creazione dei propri progetti. Per info e prenotazioni: 328/8788099.