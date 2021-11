Roberto Latini legge Mariangela Gualtieri all'Auditorium Flaiano

Venerdì 26 novembre Roberto Latini (foto di Eliana Manca) legge Mariangela Gualtieri all'Auditorium Flaiano in "La delicatezza del poco e del niente". Un grande evento per la stagione d’Autore del Florian Metateatro, con le musiche di Gianluca Misiti, compositore che lavora per il cinema e il teatro.

Prima dello spettacolo alle ore 20, per "Racconti a Teatro", si terrà un incontro dedicato a Mariangela Gualtieri a cura di Umberto Marchesani con gli allievi dell'Atelier Espace. È vivamente consigliata la prenotazione ai numeri 085/4224087 - 393/9350933. Necessari green pass e mascherina secondo le normative ministeriali anti Covid.