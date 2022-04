Casi di positività nello staff di Uccio De Santis, rinviato lo spettacolo di Pescara

Salta lo spettacolo di Uccio De Santis "Stasera con Uccio" che era inizialmente previsto domani (sabato 2 aprile) al teatro Massimo di Pescara. È l'organizzazione, a cura della Alhena Entertainment, a farlo sapere attraverso una nota ufficiale, con cui viene spiegato che l'appuntamento è stato rinviato "a causa del rilevamento di casi di positività all’interno della compagnia" del comico pugliese. La nuova data in programma sarà il 5 maggio.

"Siamo costernati per l’accaduto, ma in questo momento la sicurezza di tutti coloro che sono coinvolti e la sicurezza del pubblico stesso è per noi l’impegno più importante", scrive la Alhena. I biglietti già acquistati saranno validi per la data rischedulata, mentre i tagliandi ancora disponibili per la nuova tappa potranno essere acquistati sui circuiti TicketOne e Ciaotickets sia online che nei relativi punti vendita. Infoline: 085/9433361 e 366/2783418.

Questi i prezzi: Platea Poltronissima: 35 €. Platea Poltrona: 30 €?. Balconata: 30 €. Galleria: 25 €. Disabili in carrozzina: 25 €.