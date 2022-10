"Rigoletto, la Notte della Maledizione" con Marco Baliani all’Auditorium Flaiano

La nuova stagione teatrale del Florian prosegue con un altro gradissimo nome del teatro italiano, Marco Baliani, per una serata in collaborazione con il Fla Festival di Libri e altre cose. Appuntamento il 10 novembre all’Auditorium Flaiano con "Rigoletto, la Notte della Maledizione" di e con Marco Baliani e con Giampaolo Bandini (chitarra) e Cesare Chiacchiaretta (fisarmonica). Le musiche sono di Giuseppe Verdi, Nino Rota e Cesare Chiacchiaretta per una produzione Società dei Concerti di Parma in collaborazione con il Teatro Regio di Parma.

Un evento eccezionale avere a Pescara Baliani con un’opera poetica sul circo, i suoi artisti, l’instabilità della vita, con le sue cadute, le sospensioni. Uno spettacolo che porta in scena i sentimenti di Rigoletto, che la musica di Verdi ha reso immortali, e rivivono nell’animo e nella storia di un clown che si esibisce in un piccolo teatro di periferia. La nostalgia per la donna amata, la gelosa premura nei confronti della figlia del Rigoletto, la sete di vendetta contro chi minaccia la sua purezza.