Arotron e La Compagnia dell’Aratro presentano "Riccardo III" in scena all'Auditorium Flaiano ovvero “Il primo atto della tragedia di Re Riccardo III Duca di Gloucester” di William Shakespeare, traduzione di Pino Colizzi.

Quattordici gli attori in scena, di cui dieci in carne e ossa, tre in legno e ruote e uno impalpabile. Dieci esseri umani e tre praticabili, che avranno il compito di elevare letteralmente i personaggi shakespeariani. Il quattordicesimo attore è la luce. Suo il compito di esasperare i contrasti, evidenziare le ombre e calibrare i chiaroscuri. I costumi sono essenziali, funzionali, così come essenziale e funzionale è la scenografia, composta dai tre moduli praticabili mobili e dagli oggetti dei personaggi.

Gli oggetti consistono negli utensili che una comunità di contadini adopera per il lavoro nei campi e per svolgere le mansioni del proprio quotidiano. I personaggi shakespeariani della storia del Duca di Gloucester prendono vita dai riti dei contadini, che trasformano vestiti e utensili in armi, copricapi, costumi e ornamenti regali. La narrazione riguarda il primo atto integrale in endecasillabi (Pino Colizzi ha recuperato parti dell'opera tagliate nelle passate edizioni e oggi inedite), che si conclude con una sorta di trailer in cui si vedranno frammenti degli atti successivi.

Il cast comprende Franco Mannella, Emanuela Capizzi, Riccardo Pellegrini, Francesco Di Censo, Cristina Zoccolante, Francesca Marchionno, Claudio Pisicchio, Andrea Casanova Moroni, Federico Caprarese e Roberta Celenza. La regia è di Franco Mannella, scena e costumi di Gianni Colangelo Mad e Antonella Pal. Luci e fonica: Massimo Gobbo. Per informazioni: biglietteria@colibriensemble.it - 328/3638738.