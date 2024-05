Torna in scena “La lezione della follia”, lo spettacolo con Domenico Galasso e Stefano Redaelli al Piccolo Teatro Orazio Costa di Pescara. Una replica straordinaria del quinto appuntamento della rassegna Il teatro delle parole.

Lo spettacolo è stato realizzato in occasione del centenario della nascita di Franco Basaglia.

Come viene spiegato nelle note di scena ci sono due storie della follia. Quella manicomiale di un grande silenzio: la follia è messa a tacere. E quella dell’ascolto della sua voce. Questa seconda storia l’ha scritta la letteratura.

Attraverso i testi di Franco Basaglia, Mario Tobino, Domenico Dara, Stefano Redaelli – scrittore e docente di letteratura italiana all'università Arte Liberales di Varsavia – si racconterà la follia fuori e dentro le mura, prima e dopo la riforma epocale di Franco Basaglia che ha portato alla chiusura dei manicomi, dandole voce. Se ne mostrerà un’altra immagine: non violenta, ma violata; non taciuta, ma gridata; non insensata, ma generatrice di senso, grazie all'interpretazione ricca di sfumature e affascinati scavi nei personaggi reali e immaginari, offerta dall'attore e regista Domenico Galasso intervallata dalle riflessioni dello scrittore Stefano Redaelli attraverso documenti dell'epoca e testimonianze letterarie.

Lunedì mattina 6 maggio vi sarà anche uno spettacolo per le scuole pescaresi.

I biglietti sono acquistabili sulla piattaforma Oooh.Events o anche al botteghino. È consigliata la prenotazione.Informazioni al 3515566694.